Анн Линде поприветствовала усилия России по урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде поприветствовала усилия Москвы по урегулированию обострившегося конфликта между Азербайджаном и Арменией.

«Мы будем также говорить о том, как мы сможем вместе работать над конструктивными решениями для урегулирования региональных конфликтов — таких, как конфликт между Арменией и Азербайджаном. Мы приветствуем российские усилия по достижению перемирия неделю назад и по стремлению подписания мирного договора», — заявила она в пятницу на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.