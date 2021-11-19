Завтра в Баку будет облачно и без осадков

20 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭРП, температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем-12-14° тепла, в Баку ночью будет 4-6° тепла, днем 12-14° тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром будет туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 3°тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2°тепла, днем 6-11° тепла.