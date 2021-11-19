Ильхам Алиев открыл новое локомотивное депо в поселке Баладжары

Состоялось открытие нового локомотивного депо Баладжары Закрытого акционерного общества (ЗАО) «Азербайджанские железные дороги».

В открытии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Председатель ЗАО Джавид Гурбанов проинформировал президента Ильхама Алиева об условиях, созданных в новом локомотивном депо Баладжары, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Было отмечено, что в новом депо будут проводиться технический осмотр и ремонт локомотивов. Ввод в эксплуатацию первого в СНГ такого депо в Азербайджане — один из шагов, связанных с переходом к 4-й промышленной революции. На депо установлены солнечные панели, что позволяет использовать здесь полученную энергию. В депо создана необходимая инфраструктура, установлено современное оборудование ведущих компаний мира. Строительство депо велось в рамках проекта «Строительство двух депо на 50 локомотивов, работающих на переменном токе, — локомотивных депо Баладжары и Гянджа». Предусмотренные для новых депо 40 грузовых локомотивов переменного тока и 10 пассажирских локомотивов с двойным энергоснабжением заказаны у ведущих мировых компаний. В Азербайджан уже доставлены 38 современных локомотивов Alstom, в том числе 28 грузовых и 10 пассажирских. В целом, ввод в эксплуатацию этого депо позволит сэкономить энергоресурсы, упростить эксплуатацию, повысить скорость движения поездов и в результате повысить показатели эффективности грузовых и пассажирских перевозок, увеличить мощность локомотивов. В депо будут работать около 150 высококвалифицированных рабочих, прошедших обучение за рубежом.

Глава государства открыл новое депо.

Отметим, что за последние годы под руководством президента Ильхама Алиева в нашей стране проделана большая работа по диверсификации экономики, развитию ненефтяного сектора, реализации гигантских инфраструктурных и транспортных проектов. Самое главное, вся эта работа ведется на фоне продолжающейся пандемии и финансово-экономических трудностей в мире. Особое значение имеют проекты, направленные на развитие и совершенствование инфраструктуры железнодорожного транспорта в Азербайджане, доведение процесса управления железнодорожным движением до современного уровня, модернизацию парка железнодорожного транспорта и укрепление материально-технической базы этой отрасли. Вся эта работа еще больше укрепляет роль и место Азербайджана в регионе как географического пространства, где пересекаются транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг, значительно увеличивают его экономический и транспортно-логистический потенциал.

Следует отметить, что новое локомотивное депо Баладжары также сыграет важную роль в модернизации железнодорожной инфраструктуры.