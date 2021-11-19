Украинский лоукостер начнет летать в Гянджу

Украинский лоукостер Bees Airline с шестого декабря 2021 года начнет совершать регулярные рейсы в Азербайджан.

Как сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев, Bees Airline будет совершать пассажироперевозки по маршруту Одесса – Гянджа — Одесса с частотой один раз в неделю — по понедельникам.

«Самолет будет вылетать из одесского аэропорта в 09:00 (GMT+2), прибытие в Гянджу — в 13:20 (GMT+4). Обратный вылет из Гянджи запланирован на 14:50 (GMT+4), а прилет в Одессу — в 15:00 (GMT +2)», — сказали в аэропорту.

Напомним, что авиакомпания «Международные авиалинии Украины» уже осуществляют пассажироперевозки по маршруту Киев – Баку – Киев.