В соответствии с утвержденным годовым планом боевой подготовки, в одном из соединений Сухопутных войск прошли командно-штабные учения.

На учениях было обеспечено приведение подразделений в различные степени боеготовности, вывод в районы назначения и развертывание на территории органов управления, передает Минобороны.

В рамках учений, проводимых с целью совершенствования взаимодействия подразделений, отработки навыков принятия командирами оперативных решений и управления подразделениями, а также умений непрерывного управления боевыми действиями, были выполнены различные учебно-боевые задачи.