Армения письменно уведомила Россию о принятии предложения о делимитации границы



Процесс подготовки к делимитации начнется с нулевой точки, заявил сегодня в парламенте председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

«Речь идет о том, чтобы начать с нулевой точки и Армения дала свое согласие на участие в начале этих работ», — сказал он, не уточнив, какое конкретно предложение Россия представила Армении по этому вопросу.

Депутат фракции «Гражданский договор» Эдуард Агаджанян заявил, что в тот момент, когда будет достигнуто согласие по определенным техническим вопросам, Армения готова начать процесс формирования комиссии и перейти к работам.

По его словам, Армения отправила письменное уведомление о принятии предложения России.

«В данный момент рано говорить о содержательной части, мы говорим о начале подготовительных работ», — сказал Агаджанян.

Другой депутат фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян отметил, что они имеют дело с напряженным процессом и важен любой эпизод обсуждения.

«По сути, переговоры не бывают публичными, они секретные», — сказал он.

Андраник Кочарян отметил, что секретность крайне необходима, поскольку касается расстановки сил на границе.

«Это должно быть сделано очень осторожно, чтобы не возникло очагов стрельбы», — сказал он.