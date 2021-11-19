ГПС отчитался о количестве обнаруженных и обезвреженных в ноябре мин

В рамках мероприятий по созданию необходимой пограничной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, для обеспечения безопасного передвижения личного состава и военно-транспортных средств инженерно-саперные подразделения Государственной пограничной службы (ГПС) продолжают работы по поиску и обезвреживанию мин и НРБ.

Как сообщили в пресс-центре ГПС, за прошедшую часть ноября инженерно-саперные подразделения службы очистили от мин и НРБ 25 га освобожденных от оккупации территорий на азербайджано-иранской государственной границе, в результате было обнаружено и обезврежено взрывным способом 38 противопехотных мин марки ПМН-2.

В указанном направлении вдоль государственной границы завершена установка 1230 м инженерных заграждений, на участке протяженностью 1300 м работы продолжаются.