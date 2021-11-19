Бочарников высоко оценил предложение Азербайджана и Турции о создании в регионе формата «3+3»

«Создается новый формат сотрудничества на уровне азербайджанских и российских экспертов».

Об этом сегодня заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на первом заседании Российско-Азербайджанского Экспертного совета на тему «Азербайджано-российское стратегическое партнерство как важный фактор развития и перспектив регионального сотрудничества на Южном Кавказе в постконфликтный период», организованном Центром анализа международных отношений и Российского совета по международным делам в Баку.

Посол отметил, что вчера состоялось заседание коллегии МИД России, на котором выступил президент России Владимир Путин:

«Владимир Путин в своем выступлении отметил особую роль российских миротворцев в обеспечении мира в регионе, рассказал о важности открытия коммуникаций. Россия выступает за долгосрочное разрешение конфликта. Россия выступила с предложением провести делимитацию и демаркацию границ между Азербайджаном и Арменией».

Дипломат подчеркнул, что высоко ценит предложение Азербайджана и Турции о создании в регионе формата «3+3».

«Поэтому важно, чтобы эксперты обсуждали все эти направления. Мы высоко ценим и новый формат, созданный сегодня в этом направлении», — цитирует Бочарникова АПА.