СМИ: Папикян отправит в отставку главу Генштаба ВС Армении

Новый министр обороны Армении Сурен Папикян сейчас в поиске кадров, пишет газета «Жоговурд».

По данным издания, принято политическое решение отправить начальника Генштаба ВС Армении Артака Давтяна в отставку.

Министр, правда, пока не торопится с этой мерой, поскольку не находит подходящую кандидатуру на данный пост. Сейчас вопрос находится на стадии рассмотрения возможных кандидатов.

Газета называет две причины, по которым решено уволить Давтяна. Во-первых, уровень боеспособности и организованность ВС оценивается как неудовлетворительный, за что прямую ответственность несет глава Генштаба ВС. Во-вторых, Давтян проходит в качестве свидетеля по резонансному коррупционному делу, фигурантами которого выступают экс-министр обороны Давид Тоноян и торговец оружием Давид Галстян. По сведениям издания, в скором времени статус Давтяна по этому делу, вероятно, сменится: ему будет предъявлено обвинение. Не исключено, что действующего главу ГШ ВС арестуют.