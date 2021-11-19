ООН приняла резолюцию, инициированную Ильхамом Алиевым

18 ноября 2021 года в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН государствами-членами ООН была принята резолюция «Обеспечение равной, приемлемой цены, своевременной и универсальной доступности к вакцинам против COVID-19», выдвинутая от имени членов ДН по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева в качестве председателя Движения неприсоединения в Третьем комитете Ассамблеи.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, к резолюции в качестве гаранта присоединились 126 государств-членов ООН.