В США конгрессмены предложили не признавать Путина президентом после 2024 года

Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года. Об этом говорится в их пресс-релизе, передает «Газета.ру».

«Резолюция отмечает нарушения при выборах, благодаря которым Путин находится у власти, и отстаивает позицию, что его дальнейшее пребывание в должности незаконно», — говорится в релизе.

По словам конгрессменов, поправки в конституцию России от 2020 года «вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств», поэтому любая попытка Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов.

Отмечается, что резолюция в случае принятия будет носить рекомендательный, а не обязательный характер.