Саудовская Аравия отказалась от российских С-400 в пользу американских ЗРК

Власти Саудовской Аравии решили не покупать у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Вместо этого они намерены приобрести американские противоракетные комплексы THAAD на сумму $15 млрд.

По информации Defense News, страна вернется к договоренностям с Вашингтоном о покупке противоракетных систем THAAD, заключенным в 2017 году. Стороны договорились о поставках еще в 2018-м, но процесс был заморожен из-за санкций Штатов против Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашшоги.

Издание отмечает, что ракетные комплексы Patriot на вооружении Саудовской Аравии оказались неэффективны для борьбы с баллистическими ракетами, которые запускают боевики в Йемене.

Тогда Москва стала «навязывать» свои системы С-400, но США напомнили о договоренностях 2018 года и склонили Эр-Рияд на свою сторону.