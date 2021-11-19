Киев и Анкара хотят создать рабочую группу по беспилотникам в украинской армии

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и генеральный директор турецкой компании Baykar Makina Халук Байрактар обсудили создание рабочей группы по беспилотной авиации в украинской армии.

«Сегодня у меня состоялась важная встреча с генеральным директором турецкой компании Baykar Makina господином Халуком Байрактаром. Мы обсудили создание постоянно действующей рабочей группы по беспилотной авиации в Вооруженных силах Украины», — написал в четверг Залужный в Facebook, передает ТАСС.

Он напомнил, что ударные беспилотные комплексы «Байрактар» доказали свою эффективность, в том числе в районе так называемой Операции объединенных сил (ООС, силовой операции Киева в Донбассе). «Поэтому Вооруженные силы Украины продолжают наращивать тактику и методологию их боевого применения для сдерживания российской агрессии и защиты интересов Украины», — отметил Залужный.

По его словам, компания планирует продолжить производство беспилотников последнего поколения Akinci, на которых установлены украинские двигатели.