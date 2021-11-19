Источник в окружении Гюлена опроверг слухи о его смерти

Слухи в турецких СМИ относительно смерти Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в попытке госпереворота, не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к руководству созданной Гюленом организации Golden Generation («Золотое поколение») в Пенсильвании.

«Эта информация не соответствует действительности, это ложь», — сказал собеседник.

Между тем официально в организации не ответили на вопрос относительно распространяемой турецкими СМИ информации.

В полиции Пенсильвании сообщили, что не могут комментировать данные сведения.