Лавров обсудит Карабах с действующим председателем ОБСЕ

Министр иностранных дел Сергей Лавров проведет в пятницу переговоры в Москве с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде. Для Линде это станет вторым визитом в Москву в качестве председателя организации, передает ТАСС.

Важной темой переговоров станет внутриукраинский кризис. Как информировали в МИД РФ накануне переговоров, Лавров и Линде уделят особое внимание деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и работе Контактной группы.

Лавров и Линде также обменяются мнениями по ситуации в Карабахе. Недавние столкновения на армяно-азербайджанской границе показали, что обстановка в этом регионе все еще до конца не стабилизировалась. В этой связи стороны могут затронуть вопросы, касающиеся содействия со стороны ОБСЕ решению конфликта.