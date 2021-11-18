Помощница режиссера подала в суд на Алека Болдуина

Помощница режиссера фильма Ржавчина Мэми Митчелл подала в суд на продюсера и актера Алека Болдуина, который случайно застрелил оператора Галину Хатчинс во время съемок. Об этом сообщает ВВС News.

Отмечается, что именно Митчелл вызвала полицию после смертельного инцидента. Она утверждает, что сценарий фильма не предполагал выстрел Болдуина из револьвера в той сцене.

В поданном Мэми иске против Алека и других продюсеров сказано, что в тот момент команде предстояло снять три крупных плана: глаза актера, пятно крови на его плече, а также «момент, когда он опускает руку к кобуре и вытаскивает револьвер».

«В сценарии ничего не сказано о том, что ответчик, либо кто-либо другой, должен был стрелять из револьвера», – подчеркивается в заявлении.

На пресс-конференции 17 ноября адвокат истицы Глория Аллред назвала поведение Болдуина халатным и обвинила его в несоблюдении техники безопасности.

По данным, озвученным в суде, помощник режиссера Дэвид Холлс передал актеру оружие, не зная, что оно заряжено боевым патроном. При этом он крикнул, что револьвер – «холодный», то есть безопасный.

Как заявила Аллред, Болдуин «решил сыграть в русскую рулетку и выстрелил из пистолета, не проверив его самостоятельно и не попросив специалиста по оружию сделать это в его присутствии».