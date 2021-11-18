Смертность от передозировки наркотиков в США достигла рекордного показателя

В США зафиксировали самый высокий годовой показатель смертности от передозировки наркотиков, сообщает CNN со ссылкой на предварительные данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По данным СDC, с апреля 2020 года по апрель 2021-го смертность от передозировки выросла на 28,5% по сравнению с показателями прошлого года и почти удвоилась за последние пять лет.

Всего за последний год по этой причине умерли 100 306 жителей США. Наибольший рост смертности от передозировки зафиксировали в штатах Западная Вирджиния, Кентукки и Теннесси.

Основной причиной смертности от наркотиков по-прежнему называют опиоиды. Синтетические опиоиды, в первую очередь фентанил, вызвали 64% всех смертей от передозировки за последние 12 месяцев.

Как считают эксперты, мнение которых приводит «Медуза», рост числа смертей от передозировки может быть связан с последствиями пандемии коронавируса и распространением фентанила, который легче произвести в условиях ограничения международных перевозок.