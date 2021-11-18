Адвокат Пашаев намерен плюнуть Ефремову в лицо

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в разговоре с «Собеседником» выразил свое негодование из-за того, что актер начал «поливать его грязью» во время сотрудничества с Александром Добровинским. Он также пообещал плюнуть артисту в лицо после его выхода из тюрьмы.

«Я, когда Ефремов выйдет, сначала ему вопрос задам. А потом плюну в лицо ему. Я себе слово дал сделать это публично. Поймите, человек должен сохранять свое лицо. Не надо быть подонком!» — высказался Пашаев.

По словам экс-защитника Ефремова, его «прессовали с утра до вечера все органы», обещая оставить без адвокатского статуса и даже посадить в тюрьму, если тот не «бросит» актера. Кроме того, Пашаев вспомнил, как артист «умолял» его о помощи в сложившейся ситуации.

«Вы же много чего не знаете, что делали со мной, как прессовали с утра до вечера все органы. Из-за этого пострадала вся моя семья. Но я его не бросил», — добавил он.