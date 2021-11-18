В Турции проверяют информацию о смерти Гюлена в США

В Турции проверяют информацию о смерти оппозиционного проповедника Фетхуллы Гюлена в США. Об этом заявил глава представительства турецкого агентства Anadolu в Вашингтоне Хакан Джопур.

«Мы внимательно следим за происходящим. Источники в американской полиции и местные СМИ не дают информацию по данному поводу», — написал Джопур в Twitter.

При этом он подчеркнул, что это совсем не означает, что в поместье ничего не случилось. «Возможно, что-то произошло, и об этом не было сообщено в полицию. Однако организация (Гюлена) не сможет долго скрывать это», — приводит РИА Новости слова главы представительства.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Гюлен был отравлен в своем поместье в Пенсильвании. В организация Гюлена (FETO) опровергли данную информацию и опубликовали видео, на котором он молится, однако турецкие журналисты сочли его монтажом из обнародованных ранее роликов.