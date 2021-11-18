Удостоверения личности можно будет получить и до достижения 15 лет

Гражданам Азербайджана, не достигшим 15-летнего возраста, также будут выдаваться удостоверения личности, а не индивидуальные идентификационные карты.

В связи с этим отменяется закон “О персональной идентификационной карте гражданина Азербайджанской Республики, не достигшего 15-летнего возраста”, вносятся соответствующие изменения в закон “Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики”, уточняет АПА.

Согласно действующему в настоящее время законодательству, персональная идентификационная карта гражданина Азербайджанской Республики, не достигшего в 15-летнего возраста, является документом, удостоверяющим его личность на территории Азербайджанской Республики.

Согласно изменениям, гражданин Азербайджана, не достигший 15-летнего возраста, имеет право на получение удостоверения личности по заявлению его родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, а также лица, назначенного на основании нотариально удостоверенной доверенности законным представителем.

Согласно проекту, удостоверение личности, выданное гражданину в возрасте до 5 лет, будет действовать до тех пор, пока гражданину не исполнится 5 лет, а удостоверение личности, выданное гражданину после исполнения 5 лет — до тех пор, пока ему не исполнится 15 лет.

Законопроекты были обсуждены сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и рекомендованы на пленарное заседание парламента.