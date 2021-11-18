Помощник госсекретаря США озабочена напряженностью на азербайджано-армянской границе

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.
Карен Донфрид выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе и призвала стороны к мирному урегулированию разногласий.
Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал противоположную сторону о провокационных шагах, целенаправленно предпринятых Арменией в последние дни. Министр подчеркнул, что вся ответственность за обострение ситуации в регионе лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении.
Было отмечено, что Азербайджан готов начать процесс делимитации границ с Арменией на основе принципов международного права.
В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по реализации трехсторонних заявлений и другим вопросам региональной безопасности.