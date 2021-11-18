Саакашвили доставили в реанимацию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили переведен в реанимацию тюремной больницы, в настоящее время его состояние стабильное. Об этом сообщила журналистам врач-реаниматолог, передает «Новости-Армения».

Саакашвили, который продолжает голодовку уже 49-й день, ранее сегодня потерял сознание во время встречи с адвокатами и был вывезен из комнаты для свиданий на носилках.

«Это была краткосрочная потеря сознания, было высокое давление и были нестабильные гликемические показатели. Он лежит в реанимации, и там дежурит реаниматолог. Он полностью контактен», — заявила врач.

Врач добавила, что причины кратковременной утраты сознания — синкопе, станут известны после проведения ряда исследований.

«Параметры оксигенации, гемодинамики и дыхания в абсолютной норме… После краткосрочных реанимационных действий его состояние стабилизировалось», — добавила она. Специалист не представилась. Она подчеркнула, что сегодня «случайно попала» в Глданскую тюрьму. «Я прибыла навестить пациента и это случилось», — добавила врач.

Адвокат Ника Гварамия заверил, что жизни Саакашвили в настоящее время ничего не угрожает. «С Саакашвили сейчас все в порядке. Его жизни ничего не угрожает. Я был в палате и рассказываю вам о том, что видел своими глазами», — сказал Гварамия. Он указал, что врачи отреагировали оперативно. «Врачи делают все возможное, но как долго это продлится я не знаю», — сказал Гварамия.