Украинская Рада ратифицировала соглашение с Турцией о военном сотрудничестве



Верховная рада Украины на заседании в четверг ратифицировала рамочное военное соглашение между украинским и турецким правительствами, такое решение поддержали 303 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Соглашение было заключено 16 октября 2020 года в ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. Документ предполагает создание правовых основ для расширения и углубления украинского-турецкого сотрудничества в сфере обороны по 21 направлению.

Сотрудничество стран будет, в частности, включать военную подготовку, взаимное участие в подготовке и совместных учениях, оборонной промышленности, обмен военной секретной информацией.