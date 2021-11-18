Выходец из Азербайджана возглавил преступный мир Москвы



Вор «в законе» Ульфат Тагиев (Руфо Гянджинский) недавно выпущенный из колонии после отбытия 8-летнего лишения свободы, а затем миновавший Вологодский центр временного содержания иностранцев, избежал депортации, перебрался в Москву и возглавил преступный мир столицы, сообщает «Прайм Крайм». В основном Руфо пользуется поддержкой и доверием азербайджанской диаспоры, однако у него есть влиятельные противники.

Руфо заменил погибшего в этом Альберта Питерского, который был застрелен в тренажерном зале. Тагиев, как и Альберт, близок ныне покойному Ровшану Ленкоранскому, который конфликтовал с Асланом Усояном (Дедом Хасаном). В 2013 году Руфо отказались признавать вором в Матросской тишине, причем после этого Тагиев себя никак не проявлял как авторитет.

После возвращения в Москву Тагиев провел курс реабилитации в одной из частных клиник, а затем был замечен в сопровождении кортежа из пяти машин. Некоторые силовики опасаются, что переезд Руфо в столицу приведет к росту преступности, особенно относительно «убийств», однако нашлись те, чья точка зрения о целесообразности данного шага взяла верх.

Между тем против Руфо настроены сторонники умершего в 2020 году Гули Бакинского (Надира Наримана оглы Салифова) — это Намик, старший брат Ровшана Ленкоранского, а также его племянник и шурин — Заур.

Также отмечается, что Руфо может иметь поддержку и «крышу» среди представителей правоохранительных органов.