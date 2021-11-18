Лавров обсудит с председателем ОБСЕ урегулирование ситуации в Карабахе

Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде 19 ноября в Москве обсудит помощь организации в урегулировании ситуации в Карабахе и Приднестровье, передает ТАСС.

«Предполагается затронуть вопросы, касающиеся содействия со стороны ОБСЕ урегулированию конфликтов в Карабахе и Приднестровье, а также посредничество организации в Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. Рассмотреть ее возможную роль в содействии государствам Центральной Азии, испытывающим последствия кризиса в Афганистане, который с 2003 года имеет официальный статус азиатского партнера ОБСЕ по сотрудничеству», — говорится в распространенным в четверг сообщении российского дипведомства.

Кроме этого, стороны намерены рассмотреть текущее положение дел в сфере европейской безопасности и пути «оживления режима контроля над обычными вооружениями в Европе».