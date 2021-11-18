Закир Гасанов встретился с новоназначенным послом Сербии в Азербайджане

18 ноября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Сербии в нашей стране Драганом Владисавлжевичем.

Как сообщает Минобороны, поздравив посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране, Министр пожелал ему успехов в работе по расширению военного сотрудничества между Азербайджаном и Сербией.

На встрече была подчеркнута особая роль глав государств в развитии двусторонних отношений. Было отмечено, что, как и во многих направлениях, успешно продолжается сотрудничество и в военной сфере.

Выразив удовлетворение началом своей дипломатической миссии в нашей стране, посол отметил, что приложит все усилия для развития азербайджано-сербских отношений, особенно в военной сфере. Посол предложил провести обмен опытом в связи с успешными военными операциями Азербайджанской Армии в Отечественной войне.

Стороны обсудили отношения между нашими странами, обменялись мнениями о военно-политической ситуации в регионе и перспективах двустороннего военного сотрудничества.