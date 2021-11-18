Россия возвратила 50 тонн помидоров, экспортированных из Азербайджана



Кавказское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с начала ноября 2021 года проконтролировало ввоз 33481,4 т свежих овощей и фруктов, прибывших в зону ответственности Управления по месту доставки на СВХ «Виадук» и ж/д ст. Дербент из Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля не было допущено к ввозу на территорию Российской Федерации 6 товарных партий растениеводческой продукции, зараженных карантинными вредными объектами, сообщили в Россельхознадзор.

В числе запретной оказались томаты (50,3 т) из Азербайджана, а также цветная капуста (32,7 т) и салат латук(13,2 т) из Ирана. Общий объем продукции, не попавшей на российский рынок, составил 96,2 т. Грузы возвращены в страны-экспортеры.

Сообщается, что основанием для задержания товарных партий стали лабораторные заключения, подтвердившие факт выявления карантинных вредных объектов.