Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Ереван с рабочим визитом, который продлится два дня — 18 и 19 ноября.

В столице Армении глава российского кабмина примет участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает ТАСС.

Сразу по прибытии, в четверг, Мишустин проведет беседу с премьер-министром Киргизии Акылбеком Жапаровым. Затем запланирована встреча с главой правительства Беларуси Романом Головченко.

Во второй половине дня пройдет заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе. Заседание в широком составе состоится в пятницу, 19 ноября. Предстоящая встреча станет 29-й с начала работы ЕАЭС 1 января 2015 года и четвертой в текущем году. Предыдущие заседания 2021 года состоялись 5 февраля в Алма-Ате в Казахстане, 29-30 апреля в Казани и 19-20 августа в Чолпон-Ате в Киргизии.

На повестку дня вынесены актуальные задачи углубления интеграции в рамках союза. «Особое внимание будет уделено вопросам функционирования внутреннего рынка, развитию агропромышленного комплекса, сырьевому обеспечению металлургических предприятий, а также вопросам обеспеченности государств-членов союза лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями. На заседании будут рассматриваться задачи государств — членов ЕАЭС в контексте глобальной климатической повестки», — пояснили в пресс-службе российского кабмина.