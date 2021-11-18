В Турции отреставрировали мечеть периода султана Мехмета Фатиха

В провинции Эдирне на северо-западе Турции восстановили мечеть периода османского султана Мехмета Второго (Фатиха), завоевавшего в 1453 году Стамбул.

Мечеть Энез Фатих, также известная как «Собор Святой Софии Энеза», была предположительно возведена в XII веке византийцами, а после завоевания османскими войсками островов Ташоз, Лимни и Семадирек, а также района Энез в 1456 году была превращена в мечеть, передает «Анадолу».

В юго-восточной части постройки возведен михраб (ниша, которая указывает направление Мекки), а в западной – минбар (кафедра в мечети). Кроме того, был возведен каменный минарет.

В XVIII веке мечеть неоднократно восстанавливалась, а в результате землетрясения 1965 года серьезно пострадала.

Управление исламских фондов Турции в 2015 году включило мечеть Энез Фатих в список культурных объектов, подлежащих реставрации.

Работы по восстановлению и реставрации мечети, расположенной на территории крепости Энез у побережья Эгейского моря, продолжались с 2016 года.

Открытие мечети, не действовавшей на протяжении 56 лет, планируется до конца текущего года.