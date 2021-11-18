Бахар Мурадова: К нам все еще поступает информация о ранних браках в Азербайджане

В сфере защиты прав детей в Азербайджане все еще имеются проблемы.

Об этом сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на V Общереспубликанском форуме азербайджанских детей, сообщает Trend.

По ее словам, все еще поступает информация о заключении ранних браков.

«Еще одна проблема – это насилие в отношении детей», — сказала Мурадова.

Она сообщила, что для борьбы с этими негативными явлениями в регионах функционируют специальные комитеты.

«Важным вопросом защиты прав детей является и ответственность родителей», — сказала Мурадова.

Глава госкомитета отметила, что в Азербайджане принимаются меры для поддержки детей и их семей, пострадавших в результате армянских провокаций.

«Проводится работа в рамках программ психологической помощи детям и их семьям», — сказала Мурадова.

Отметим, что 18 ноября в Баку при совместной организации Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Фонда Гейдара Алиева, Общественного объединения «Региональное развитие» и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) проходит V Общереспубликанский форум азербайджанских детей.

В нем участвуют около 350 детей, отличающихся активностью, особыми навыками и способностями, обладающих лидерскими качествами, а также являющихся участниками летних школ, организованных госкомитетом.