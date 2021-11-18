«В настоящее время дети составляют 26.2% населения Азербайджана».

Об этом в своем выступлении на V Общереспубликанском форуме детей сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, передает АПА.

Она отметила, что разработан проект Детского кодекса:

«Проект находится на стадии согласования с соответствующими учреждениями. В стране имеются проблемы в этой сфере, и эти проблемы беспокоят всех. По-прежнему заключаются родственные браки, есть семейное насилие в отношении детей. В настоящее время на местах в органах исполнительной власти функционируют мониторинговые группы в связи с гендерным насилием и насилием в отношении детей. Они оказывают помощь таким детям».