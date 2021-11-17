Коротченко: Пашиняну захотелось маленького конфликта, чтобы отвлечь внимание

До тех пор, пока не будет налажен процесс делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, инциденты между этими странами имеют все шансы на повторение, рассказал NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он отметил, что пока не наблюдаются позитивные шаги со стороны армянского руководства в этом направлении.

Коротченко подчеркнул, что инициатива главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который призвал Азербайджан и Армению принять меры по стабилизации обстановки на границе, позволила приостановить активную фазу боевых действий.

Однако до момента делимитации и демаркации границы провокации в любой день могут иметь место. Необходимо создать рабочую группу, которая запустит процесс. В этом случае любые пограничные инциденты будут исключены в принципе, — сказал Коротченко.

Он напомнил, что на саммите лидеров России, Азербайджана и Армении должны были обсуждаться вопросы создания и запуска такого механизма работы. Однако данная инициатива была сорвана, что связано с обострением внутриполитической ситуации в Армении и давлением оппозиции страны, считает Коротченко.

Необходимо следовать цивилизационной манере поведения. Но пока мы не видим каких-либо позитивных сигналов со стороны Еревана. Всё это обострение разыгрывается во внутриполитических целях. На Никола Пашиняна усиливаются нападки оппозиции. Ему захотелось маленького конфликта, чтобы отвлечь внимание, как это делается в таких случаях, — сказал Коротченко.