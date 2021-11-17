Трофимчук: Если Москва считает, что вокруг Карабаха всё закончится как бы само собой, то она сильно ошибается

Крупномасштабная вооруженная провокация Армении не только дестабилизировала обстановку в регионе, но и привела к гибели восьми азербайджанских военнослужащих. Абсурдные и истеричные, оторванные от действительности, заявления премьер-министра Пашиняна, явная настроенность Еревана на обострение обстановки говорит о том, что Армения кажется снова свернула на «дорогу, ведущую никуда». Направлены ли провокации армян на очередной срыв переговоров, намечающихся в Москве, и России придется снова «выруливать» за Ереван, или речь идет о намечающейся затяжной конфронтации Еревана, блокирующей вообще все мирные инициативы в регионе?

«Азербайджанская сторона и СМИ однозначно квалифицируют последнее боестолкновение как провокацию, и, безусловно, имеют на это право. При этом армянская сторона, как всегда, даёт прямо противоположную оценку событий. Но проблема в том, что именно главный контролёр процесса перемирия, стоящий как бы над событиями, должен называть вещи своими именами, иначе война никогда не закончится».

Такую точку зрения в беседе с Minval.az высказал российский эксперт-международник Григорий Трофимчук, отметив при этом, что вчера таким контролёром была МГ ОБСЕ, а сегодня – российские миротворцы и РФ в целом.

Но внятной оценки, как отмечает Трофимчук, как всегда нет, поэтому обе стороны продолжат решать проблему по своим планам. Россия, по мнению политолога, не может допустить, чтобы рано или поздно и её тоже обвинили в недееспособности, когда закончится 5-летний срок «ноябрьских» соглашений.

«Но, пока что всё катится именно в ту сторону», — добавил он.

— Азербайджан решает свои проблемы сам, устанавливая границы там, где считает нужным, всё ближе и ближе подходя к решению вопроса о Зангезурском коридоре на практике. И если его нельзя будет проложить, пробить рядом с иранской границей, то в таком случае коридор может лечь и прямо посередине армянского Сюника. А собственно, почему бы и нет? Азербайджан решает свои задачи в том же самом стиле, как и раньше, и остановить его пока не может никто, — отметил политолог.

По его мнению, Еревану без разницы, будут переговоры или нет, он готов сидеть за любыми столами. Поэтому «нарываться» на получение очередной партии своих трупов и пленных, ему вроде как ни к чему.

Однако, по мнению политолога, Армения «скорее просто плывёт по течению, как в страшном сне, не надеясь и не рассчитывая уже ни на что». При этом, как считает политолог, надо считать Армению слишком сильной и влиятельной, чтобы вменять ей военные провокации, направленные на срыв переговоров.

Наоборот, по словам Трофимчука, «для неё теперь лучше в непрерывном, круглосуточном режиме сидеть на переговорах, в том числе в бункере при свете коптилки, чтобы, хотя бы в этот момент на неё не падали боеприпасы».

— Кстати, до сих пор не прояснён и самый важный вопрос, – так, все-таки, самому Пашиняну, лично, выгодно расширение войны на весь регион или нам это только кажется? А если ему выгодна вечная война, то чем больше будет армянских трупов, тем для него лучше, — делает вывод политолог.

Алармические обращения Еревана в ОДКБ, по мнению эксперта, теперь, к сожалению, являются уже не проблемой «невменяемого Пашиняна», а проблемой имиджа и авторитета самой ОДКБ. Грань, как отмечает Трофимчук, в этой теме уже давно пройдена, и на кону стоит вопрос о дееспособности самой ОДКБ как таковой.

— Но организация ведёт себя странно, заявляя, что не получала из Еревана никакого письма, оформленного, так сказать, по всем правилам каллиграфии и орфографии. А что – разве в штабе ОДКБ ни у кого нет простого, облупленного полевого бинокля, чтобы посмотреть, что делается в той стороне? Убегать от профильного вызова в свой адрес военно-политической организации полностью противопоказано, — отмечает политолог.

Москве, по мнению Трофимчука, к сожалению, теперь полностью придётся отвечать здесь за всё, так как МГ ОБСЕ «грамотно» дистанцировалась от происходящего.

— И будет очень хорошо, если РФ впервые не будет напрямую втянута на этом «южном фронте» в настоящую войну. Если Москва считает, что вокруг Карабаха всё закончится как бы само собой, то она сильно ошибается. Всё здесь ещё только начинается, — подчеркнул наш собеседник.

В. Мансуров