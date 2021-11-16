Расим Мусабеков: Получат в очередной раз по башке «железным кулаком», поднимут вопли на весь мир и услышат в ответ — договаривайтесь с Азербайджаном

Армянские вооруженные силы уже не первый день совершают крупномасштабные вооруженные провокации на Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, а предварило их, как мы помним, нападение армянского террориста с гранатой на азербайджанских и российских миротворцев. Притом, используют армянские ВС в своих нападениях как снайперские винтовки, так и гранатометы, и даже тяжелую артиллерию. Сегодня же армянские вояки отличились особо: были предприняты попытки захвата пограничных высот, ранены азербайджанские военные. В результате оперативных действий азербайджанских вооруженных сил армянские вояки были разоружены и задержаны, у них было изъято большое количество оружия различного калибра, а также множество боеприпасов. С чем связан новый виток масштабных вооруженных провокаций Армении и связаны ли эти действия каким-то образом с назначением по директиве Пашиняна нового министерства обороны Армении?

— Получат в очередной раз по башке «железным кулаком», подниут вопли на весь мир и услышат в ответ — договаривайтесь с Азербайджаном. Теперь насчет кадровых перестановок: насколько мне известно, внутри самого министерства Армении не прекращались интриги, подсиживание друг друга, а отношения начальника штаба Дафтяна и его бывшего заместителя Карапетяна, который через его голову был назначен министром обороны, применялось чуть ли не рукоприкладство, — рассказал в беседе с Minval.az депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков, отметив так же, что ситуация дошла до абсурда, а офицеры Генштаба и Минобороны Армении даже разделились на группы и вели друг с другом «ведомственную войну».

— Карапетян пытался набрать себе вес, авторитет тем, что отправился незаконно в Карабах, а также посещал Москву, дабы выторговать какие-то новые поставки вооружений для Армении, но, правда, вернулся с пустыми руками, и даже никаких обещаний по этому поводу не получил. Говорят, что он был сторонником обстрела интенсивным огнем азербайджанских постов, которые, как армянам кажется, находятся на их территории. И как будто бы Пашинян ему это запретил, и он, недовольный этим решением, ушел в отставку. Хотя сомневаюсь: скорее всего, Карапетян проявлял нерешительность и вместо него пришел молоденький, неопытный, но дерзкий Папикян, и то ли он дал такой приказ, то ли сами армянские вояки, оскобленные назначением человека, которого они практически не воспринимают, решили устроить самодеятельную пальбу, — отметил политолог.

Так или иначе, по словам Мусабекова, это еще одно доказательство того, что Пашинян и назначенный им новый министр вооруженными силами Арменией не управляют, контроль, по сути, отсутствует.

Поэтому, по его словам, с этим делом надо разобраться, пока квалифицировать ситуацию на расстоянии из Баку довольно сложно. Тут необходим, по мнению политолога, взгляд изнутри, и, скоро, так или иначе, в армянских СМИ появится армянский взгляд на ситуацию, и «станет более-менее ясно: эти провокации совершаются армянскими военными, недовольными назначением Папикяна или уже новоназначенный Папикян решил продемонстрировать военным свою «решительность.

— А в масштабном смысле, данные провокации следует констатировать, как попытки Армении уклониться от переговоров, что означает только одно: ответственность за переговоры перекладываются на «патрона» Армении в лице России, и теперь мы будет вести диалог по всем принципиальным вопросам уже через голову Армении – с Москвой. Вот и все, — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров