26 человек стали жертвами ковида в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 1072 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 1229 пациентов признаны излечившимися от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 26 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 561925 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 523660 человек благополучно прошли лечение, 7471 пациент скончался.

В активной фазе заболевания числятся 30794 человека, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 5367119 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6803 — за минувшие сутки.