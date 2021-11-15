Евгений Михайлов: В Армении наступил период всепоглощающей ненависти ко всему русскому

Нападение армянского террориста с гранатой на пост азербайджанских и российских миротворцев уже вызвало реакцию ряда международных экспертов, отметивших, что сейчас очень важна реакция официальных лиц Армении на этот преступный инцидент. При этом, как мы видим, вместо осуждения, Армения продолжает действовать весьма агрессивно: снова начались вооруженные провокации армян на различных участках границы. Притом обстреливают наших военных последние два дня армяне из снайперских винтовок и даже гранатометов. Следует ли понимать, что Армения вновь ступила на путь вооруженных провокаций, решив таким способом отложить дальнейшие переговоры в долгий ящик?

«У меня складывается впечатление, что Армения — та, которую сейчас мы наблюдаем, далеко не друг России. Всё, что сейчас в ней творится, не поддаётся логическому восприятию, хотя и вполне объяснимо. Полное поражение Еревана в 44-дневной войне и последующая фактически капитуляция, конечно же, отрезвила большую часть армянского общества. Однако отмечу, что отрезвление пришло не на пользу главного гаранта безопасности этой маленькой страны с «очень древним народом», который не помнит даже последние 200 лет, когда русские спасали армян и дали им государство».

Об этом в беседе с Minval.az сказал специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов, отметив так же, что армяне внезапно поняли: решать свои вопросы они должны сами, и за них никто не будет воевать. Особенно, в случае желания последних отбирать чужие территории.

— Столетний туман вседозволенности, когда Москва, зачастую скрепя сердцем, помогала армянским лидерам казаться великими – рассеялся, и наступила тишина, и всепоглощающая ненависть ко всему русскому. По крайней мере, у немалой части нынешней Армении. Но, отмечу, что армяне в Ереване и армяне в России это несколько иные народы, — подчеркнул Евгений Михайлов.

По словам Михайлова, одни армяне живут ненавистью к соседям, а другие работают во благо России и помогают своим родным в Армении, которые между тем под негативным информационным потоком начинают ненавидеть Россию ещё больше.

— Таких антироссийских митингов, которые прошли в Ереване я не помню в принципе. И на это также обратил внимание тот же Владимир Соловьёв, который очень удивился происходящему с его любимым христианским народом. Всё просто, однако. От любви до ненависти один шаг, как известно. Сегодня мы вас любим, вы только давайте нам дешёвый газ, продовольствие, погибайте за нас за наши амбиции, а завтра, если не согласитесь задарма нас содержать, мы будем вас ненавидеть, — отметил политолог.

Такая переменчивость Армении была ожидаема, отмечает Михайлов, и уже сейчас мы наблюдаем откровенно враждебные действия по отношению к российским миротворцам, когда к годовщине подписания ноябрьских соглашений, армянский террорист бросил в зоне контроля российских миротворцев гранату в азербайджанских военных.

— Это откровенный удар в спину со стороны Армении и на него необходимо дать жесткий ответ. Более того, Ереван принял приглашение США на байденовский саммит демократии, что также Россией однозначно воспринимается как недружественный шаг. В общем, отвечая на Ваш вопрос, хочу сказать, что на данном временном отрезке истории Армения спекулирует отношениями с Россией и пытается найти нового покровителя. Вопрос только в том, что это может стать тем шагом, после которого другого временного отрезка истории у Армении может и не быть как у самостоятельного государства, — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров