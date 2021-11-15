Марков: Теракт близ Шуши ставит под сомнение функцию Лачинского коридора

«Террористический акт, совершенный вблизи города Шуша перед нашим визитом в Шушу, был направлен против мира на Южном Кавказе, против азербайджанской армии, а также против российских миротворцев».

Об этом заявил директор российского Института политических исследований Сергей Марков, передает АПА.

С.Марков отметил, что российские миротворцы также размещены на месте подрыва гранаты: «Было чудом, что российские миротворцы не пострадали. Этот террористический акт должен быть тщательно расследован. Уже многие организации воспринимают это как террористический акт. Власти Армении также должны бороться с терроризмом. В то же время террористический акт, совершенный вблизи города Шуша, ставит под сомнение и функцию Лачинского коридора. Этот террористический акт может сделать необходимым усиление или уточнение структуры безопасности в Лачинском коридоре».