Коротченко: Основной целью этого террористического акта было вызвать противостояние между азербайджанскими и российскими военнослужащими

«Террористический акт, совершенный во время нашего визита близ Шуши, был направлен против азербайджанских и российских военнослужащих», заявил сегодня на пресс-конференции главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, основной целью этого террористического акта было вызвать противостояние между азербайджанскими и российскими военнослужащими:

«К счастью, террорист был задержан за короткое время. Было бы лучше, если правовую оценку действиям этого террориста дали российские или азербайджанские правоохранительные органы. Или пусть Азербайджан и Россия совместно расследуют террористический акт. Лицо, совершившее террористический акт, является гражданином Армении, это международный теракт».