Subaru и Toyota представили электрокар Solterra

Японский автопроизводитель Subaru совместно с компанией Toyota представил свой первый электрический автомобиль. Им стал кроссовер Solterra, уточняет Infocity. Он создан на основе модели Toyota bZ4X. Длина авто составляет 4690 мм, колесная база — 2850 мм.

Электромобиль представлен на японском рынке, а американская презентация на автомобильном салоне в Лос-Анджелесе пройдет позже.

Subaru Solterra оснащен аккумуляторной батареей емкостью 71,4 Вт ч, одним или двумя электродвигателями (в переднеприводной и полноприводной версиях соответственно). Переднеприводная версия проезжает без подзарядки до 530 км, а запас хода полноприводного кроссовера составляет около 450 км. Новинка поддерживает быструю зарядку мощностью до 150 кВт, что позволяет заряжать автомобиль до 80% примерно за 30 минут. В нем также установлен тепловой насос, который снижает потери запаса хода в холодную погоду и при использовании подогрева сидений или рулевого колеса.

Электромобиль получил большой сенсорный экран мультимедийно-развлекательной системы, а интерьер выполнен в оранжевой цветовой гамме. Solterra также предлагает стеклянный панорамный люк или металлическую крышу со встроенными солнечными батареями, колеса размером до 20 дюймов и адаптивные светодиодные фары. Есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также поддержка смартфона в качестве ключа.

Продажи Subaru Solterra на мировом рынке стартуют в середине 2022 года. Цена электрокроссовера пока не разглашается.



