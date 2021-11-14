Журавлев: В азербайджано-армянском конфликте поставлена жирная точка

В азербайджано-армянском конфликте поставлена жирная точка, возврата к нему нет, считает депутат Госдумы РФ, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев.

«Бюсты Узеира Гаджибекова, Бюльбюля и Натаван, установленные в городе Шуша, свидетельствуют, что культурная столица вернулась в Азербайджан. Неслучайно в Шуше проводится музыкальный фестиваль Харыбюльбюль. Все это свидетельствует, что здесь строятся не военные базы, огромные объекты, а восстанавливается культурное достояние региона и делается все, чтобы показать, что сюда возвращается жизнь», — сказал Журавлев на конференции «Проблемы укрепления мира на Южном Кавказе» в городе Шуша.

По его словам, которые приводит «Интерфакс», как бы не пытались уничтожить это культурное достояние (в период оккупации города), «оно сохранилось и будет жить веками».

Журавлев на конференции также прокомментировал теракт, который совершил армянский террорист около города Шуша в субботу.

«(…) Возможно, этот теракт был совершен специально, потому что мы здесь проводим конференцию с целью обсуждения мирного диалога, налаживания мирной жизни», — отметил он.

Журавлев подчеркнул, что в Армении все еще остаются силы, которые не хотят мира в регионе.

«В центре Еревана проводится русофобские митинги с разрешения правительства Армении. Оказывается это мы (Россия) виноваты во всех грехах. Это все делается специально. Если эти настроения не подавляются, то это неправильно. Естественно тот, кто бросил гранату (на азербайджанский пост около города Шуша), он подумал, что так можно. Нельзя! В этом конфликте (армяно-азербайджанском) поставлена жирная точка, возврата к нему нет. Если это кому-то непонятно, то пусть приходит посмотреть, как эти территории восстанавливаются», — добавил депутат Госдумы.

Журавлев на конференции прочитал отрывок из стихотворения «Журавли» Моллы Панаха Вагифа.