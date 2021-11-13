Глава МИД Армении обсудил Карабах с французским коллегой

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил с государственным секретарем иностранных дел Франции Жан-Батистом Лемуаном карабахское урегулирование, сообщает пресс-служба МИД Армении.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития армяно-французских отношений, в этом контексте отметив важность развития армяно-французского экономического сотрудничества.

«Мирзоян и Лемуан подробно обсудили мирное урегулировании нагорно-карабахского конфликта», — отметили в ведомстве.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.