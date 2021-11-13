Коротченко: Мы ждем от Пашиняна официальную реакцию на совершенный теракт

«Мы ждем от Пашиняна официальную реакцию на совершенный теракт, который поставил под угрозу жизни азербайджанских военнослужащих и российских миротворцев».

Об этом заявил в субботу главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в ходе пресс-конференции в городе Шуша.

«Целью теракта было столкнуть миротворцев с азербайджанскими военнослужащими. Эта раковая опухоль уже дает метастазы, и в дальнейшем могут повторяться подобные теракты», — отметил Коротченко.

Российский эксперт отметил, что необходимо оказать давление на Армению как политическими, так и экономическими инструментами с тем, чтобы Ереван выполнял условия трехсторонних договоренностей, начал к переговорам по делимитации и демаркации границ, представил азербайджанской стороне карту минных полей.

Он отметил, что террорист воспользовался Лачынским коридором.

«Необходимо решить вопрос в связи с осуществлением здесь паспортного контроля, и данные о въезде и выезде армянских граждан далее передавать азербайджанской стороне», — цитирует его слова Report.