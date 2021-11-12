Марков: Мир увидел, как силен Азербайджан

Победа во Второй карабахской войне показала всему миру, как силен Азербайджан.

Об этом заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков в ходе круглого стола в Центре анализа международных отношений (ЦАМО).

По словам политолога, в Азербайджане создана сильная политическая и экономическая система.

«Весь мир увидел, как силен Азербайджан, и что страна ведет очень грамотную и стратегическую политику», — добавил С. Марков, слова которого приводит «Репорт».

По его словам, подписанное 10 ноября 2020 года трехстороннее заявление помогло Армении спасти жизни своих военнослужащих: «Мы рады, что Россия смогла посодействовать прекращению войны. Армении этот договор очень выгоден: эти земли все равно для них были потеряны, но благодаря этому договору, Армения смогла сохранить тысячи жизней своих солдат».

Как отметил Марков, следующим этапом станет разблокировка транспортных коммуникаций в регионе, а также возрождение Карабаха.