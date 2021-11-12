География от «Россотрудничества»: для чего понадобилась провокационная «выставка»?

Российское «Россотрудничество» весьма своеобразно отметило первую годовщину победы Азербайджана в Карабахе, капитуляции Армении и развёртывания на части территории Карабахского региона Азербайджана российских миротворческих сил. В московском офисе «Россотрудничества» открылась выставка «Дети Донбасса — детям Карабаха» под девизом «Дети рисуют мир». В первый же день выставку посетили глава «Россотрудничества» Евгений Примаков и заместитель председателя одного из комитетов Госдумы Анна Кузнецова. И, конечно, было сказано очень много красивых слов о том, как важно обеспечить безопасность детей в зонах вооруженных конфликтов, о том, что дети «мудрее взрослых» и что они стали жертвами «взрослых интриг».

Только вот на деле речь идет о циничной провокации. И о тех самых «взрослых интригах», которые вроде бы предполагалось осуждать и обличать. Для того, чтобы это понять, достаточно обратить внимание на географию выставки — Карабах плюс Донбасс. Регионы открытой агрессии, слегка замаскированной под местный сепаратизм. Дело не в самих по себе рисунках — дело в том, что организаторы выставки навязывают взгляд на войну только с одной стороны. Да еще именно той, которая затеяла силовую перекройку международно признанных границ, если уж чей-то нежный слух ну до невозможности режут слова «агрессия» и «оккупация».

И вот нелишне поинтересоваться: у господ из «Россотрудничества» не возникло мысли взглянуть на мир и на войну глазами детей из Ходжалы — тем, кому посчастливилось выжить? Они не догадались представить здесь же рисунки детей из Гянджи, Тертера, Барды, которые знают, что такое ракетные удары по мирным городам? Или не сочли нужным упомянуть о детях другой стороны? Той, которая подверглась агрессии?

В декабре 2018 года вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, отвечая очередной группе российских дам, которые решили заняться миротворчеством, по приглашению Анны Акопян посетили без разрешения властей Азербайджана оккупированный на тот момент Карабах и были несказанно удивлены, что в Баку они теперь персоны нон грата, в числе прочего, отметила: «Я никогда не забуду глаза детей, чье детство проходило в лагерях беженцев. Они только по рассказам старших родственников знают, что есть такая земля — Нагорный Карабах, где вас, уважаемые дамы, так поразил контраст природной красоты и ужасающих реалий войны». Но посмотреть на мир и войну глазами этих детей в Россотрудничестве тоже не сочли нужным.

Москва уже не в первый раз пытается вести пропаганду сепаратизма и армянских притязаний на Карабах с использованием детей. Достаточно вспомнить умильный сюжет российского «Первого канала» в рамках проекта «Голос. Дети», посвящённый «мальчику Мише Григоряну из «Степанакерта»».

Но на сей раз организатором провокационного шоу выступило «Россотрудничество». То есть не «Союз армян России», не принадлежащая Самвелу Карапетяну группа компаний «Ташир» и даже не российско-армянский «Лазаревский клуб», а главный орган такой «полуофициальной дипломатии». И это куда серьёзнее, чем скандальный сюжет «Первого канала» про мальчика Мишу. Такая провокационнная география конкурса уже может трактоваться как выбор стороны. И вот это уже не детские игры. Это поддержка агрессии и сепаратизма. А еще —подстрекательство к новой войне. Какими розово-сусальными релизами «выставку» ни прикрывали.

И вот как это понимать? Если кто забыл или не учёл, в Донбассе Россия — сторона конфликта. За что огребла и продолжает огребать санкции. И означает ли устроенная «Россотрудничеством» провокационная выставка, что в Москве уже поставили знак равенства между Карабахом и Донбассом? И готовы поддерживать армянский сепаратизм теми же методами, как это делается в Донецке и Луганске? Какую позицию РФ брать за основу — ту, которую обозначают президент РФ Владимир Путин, МИД РФ с его взвешенными формулировками, или «Россотрудничество»?

И вот тут уже нужно не гадание, а тот самый ясный и чёткий сигнал уже от Москвы. Если это ляп, допущенный «Россотрудничеством», то он должен быть немедленно и четко дезавуирован. Так, чтобы в команде Примакова-младшего сделали выводы. Но если этого не произойдёт, то такое молчание будет куда красноречивее всех слов о дружбе, этике посредника и тому подобном. Из чего тоже будут сделаны выводы, но уже не в Москве.

Нурани