Лавров отметил отсутствие российских ЧВК в Мали

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сообщения о российских частных военных компаниях (ЧВК) в Мали «высосаны из пальца». Об этом он сообщил после переговоров с главой МИД Мали Абдулаем Диопом, передает РИА «Новости».

По его словам, подобные предположения вредят имиджу тех, кто их выдвигает.

«Я считаю, что раскручивание этой темы вредит, даже не вредит, а подтверждает имидж и репутацию тех, кто этим занимается», — сказал он.

Как считает Лавров, западные страны, в том числе США и Франция, также предоставляют услуги своих частных военных компаний. Он отметил, что российские власти никак не связаны с ЧВК.