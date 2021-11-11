Боб Блэкмен: В Азербайджане с уважением относятся к христианским храмам



«Мы видим, как в Шуше охраняются церкви».

Об этом на пресс-конференции сказал находящийся с визитом в нашей стране глава группы дружбы Великобритания-Азербайджан Палаты общин парламента Великобритании Боб Блэкмен, передает АПА.

Он отметил, что несмотря на пропаганду, проводимую некоторыми кругами, Азербайджан с уважением относится к христианским храмам:

«Азербайджан и в период конфликта выбирал только военные цели, стараясь не повредить гражданские объекты. Мы еще раз убедились в этом в ходе нашего визита».