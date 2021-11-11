Депутат: Граждане ждут гарантий того, что тарифы на коммунальные услуги, курс маната не изменятся



«После представления бюджета следующего года граждане Азербайджана ждут от правительства гарантий того, что тарифы на энергию и коммунальные услуги, курс маната не изменятся».

Об этом в ходе обсуждений по законопроекту «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год» на сегодняшнем совместном заседании комитетов по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса сказал председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж.

Он отметил, что было бы хорошо, если бы правительство предоставило гарантии в этой связи.