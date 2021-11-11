Cотрудник полиции ранил себя из табельного оружия



В Шамкирском районе сотрудник полиции ранил себя в результате неосторожного обращения с табельным оружием.

Об этом сообщил старший инспектор гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов, передает АПА.

Он отметил, что в тот момент, когда сотрудник Шамкирского районного отдела полиции, сержант Сулейман Алиев взял свое табельное оружие и направился на место службы, по неосторожности произошел выстрел. В результате выстрела сержант полиции получил пулевое ранение в грудь.

С.Алиев госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести.