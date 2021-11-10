Алексей Буряченко: Это четкий сигнал для России

Первое использование Украиной боевого беспилотного летательного аппарата (ББЛА) турецкого производства Bayraktar TB2 наделало много шума не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. В мире, внимательно наблюдающем за гибридной войной РФ против Украины и за динамикой развития «тлеющего конфликта» на украинском Донбассе. Главный вопрос, которым задаются многие посторонние наблюдатели – как и в каких масштабах будет применять турецкий ББЛА в зоне конфликта и не постараются украинские ВВС в ближайшее время нанести максимальный урон вооруженным силам сепаратистам?

«Разные СМИ, в разных странах мира, описывают ситуацию, которая сложилась, в целом одинаково, но причины и следствия журналисты представляют, несколько, по-разному. Многие вспоминают успешное использование боевых беспилотников Турцией и союзниками в Сирии и Ливии, ну и конечно, упоминается успешный кейс деоккупации территории Карабаха и восстановление территориальной целостности армией Азербайджана».

Об этом в беседе с Minval.az рассказал руководитель «Международной ассоциации малых городов», украинский политолог Алексей Буряченко.

Как подчеркивает Буряченко, у многих иностранных журналистов и СМИ создалось впечатление, что Украина с помощью «Байрактаров» уже в ближайшее время намерена силой «зачищать» неподконтрольную территорию Донбасса. И военным путём, руководствуясь опытом Азербайджана, восстанавливать свою территориальную целостность.

«Прямой ответ, скорее всего — все не так просто, а действия Украины носят исключительно превентивный военный характер и «зачищать» Донбасс Украина не будет», — отметил украинский политолог.

По его словам, кейсы Азербайджана и Украины имеют общие черты, но вместе с тем имеют очень много отличий. Поэтому, учитывая вышеизложенное, следует максимально лаконично и предметно разобрать кейс использования Украиной ударного беспилотника «Байрактар», причины и следствия таких действий.

«Следовательно, давайте по полочкам разберем. Законно ли украинская сторона использовала боевой беспилотный летательный аппарат (ББЛА) на линии разграничения? Ответ однозначен – да! Украина 100% законно, в данном случае, использовала ББЛА. И на это есть целый ряд объективных аргументов», — подчеркивает украинский политолог.

Во-первых, как отмечает он, ударный беспилотник «Байрактар» официально куплен у Турции, стоит на вооружении Украины и работают с ним также украинские военные. А во-вторых, по словам Буряченко, беспилотник не пересекал линию разграничения, в отличие от гаубицы из которой стреляли представители «непризнанных республик», которая точно нарушила Минские соглашения и ее там точно «не должно было быть», что подтвердил в своем публичном комментарии Министр иностранных дел Украины Кулеба.

Эти факты, по его словам, важны, в контексте ложных заявлений представителей, самопровозглашенных «народных республик» Донбасса, заявивших, что применение «Байракторов» нарушает пункт Минских соглашений «о запрете полетов боевой авиации и иностранных ББЛА вдоль линии столкновения».

Но факты, по словам Буряченко, вещь упрямая и уже давно всем понятно, что в данном случае, речь не идет ни о каких иностранных войсках, ни о каких иностранных ББЛА, потому что «ударные беспилотники Bayraktar TB2 находятся на вооружении украинской армии, а значит, являются украинским оружием».

Ну и, конечно, как отмечает политолог, доказательства, того, что беспилотник пересек линию разграничения, также довольно сомнительны, учитывая радиус его действия.

«Этот факт также подтверждают украинские военные, утверждающие, что беспилотник не пересекал линию разграничения между позициями ВСУ и самопровозглашенной «Донецкой народной республикой»», — заявил Буряченко.

И самое главное, по его словам – украинские военные, в отличие от представителей самопровозглашенной «ДНР», стреляли исключительно в ответ. А произошло это, «после обстрела украинских позиций, в районе населенного пункта Гранитное, из гаубиц запрещенного калибра, по результатам которого были убиты один и ранены два украинских военных и разрушены более десяти домов мирных жителей».

«Украинские военные дали адекватный превентивный ответ из высокоточного оружия на умышленные действия боевиков, явно нарушивших Минские соглашения. Также необходимо констатировать, что использование украинской стороной ударного беспилотника «Байрактар» происходило без нарушения международных соглашений, в том числе, Минских договоренностей.

Ну и в заключение, если проанализировать видео этого точечного обезвреживания, одной из трех гаубиц, совершавших огонь по населенному пункту, с целым рядом нарушений Минских договоренностей, как по калибру, так и по месту расположения тяжелого вооружения, можно заключить, что украинская сторона, в отличие от боевиков, даже не имела целью ликвидацию военных противника, а ограничилась исключительно обезвреживанием самой гаубицы. И только одной, а не трех…, а могли уничтожить все три, поскольку линию разграничения с украинской стороны охраняет не один ударный беспилотник», — подчеркнул украинский политолог.

По его словам, «это должно стать предупреждением боевикам. Всем превентивным мероприятием от их постоянных агрессивных обстрелов украинских позиций». Таким образом, как отмечает Буряченко, «это четкий сигнал для РФ, что военные «чаши весов», на Донбассе, склоняются исключительно в украинскую сторону».

А если РФ продолжит, по его выводу, поставлять боевикам вооружение и, допустим, современные системы ПВО с территории РФ, она неизбежно будет обременена новой волной западных санкций.

«Следовательно, «гибридная война» в Украине продолжается и РФ всеми силами продолжает дестабилизировать украинский Донбасс через агрессивные действия представителей «непризнанных республик». Но Украина никогда не пойдет на нарушение взятых на себя международных обязательств и деоккупация Донбасса будет происходить исключительно дипломатическим путём. А ударные беспилотники Bayraktar, противотанковые системы Javelin и другие образцы современного оружия будут служить надежным сдерживающим и превентивным фактором для боевиков, которых поддерживает РФ», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров