«Азербайджан перешел в более высокую лигу геополитических игроков»: российский и украинский политологи оценили победу Азербайджана

Победив в 44-дневной войне Азербайджан вернул мир в регион и сделал его более предсказуемым и стабильным. Сейчас наша страна добивается окончательного мирного урегулирования на Южном Кавказе и трехстороннее соглашение от 10 ноября полностью соответствует этой цели. Однако и процесс поствоенного мира непростой, и многие силы на Южном Кавказе, в том числе и в Армении, не желают видеть регион процветающим и стабильным, откровенно саботируя и подрывая с помощью провокаций возможности диалога. Чего добился Азербайджан в ходе 44-дневной войны и что еще предстоит сделать для восстановления полноценного мира в регионе?

По мнению российского политолога, директора филиала Финансового университета при Правительстве РФ Павла Клачкова в беседе с Minval.az, в ходе второй Карабахской войны Азербайджану удалось получить множество геополитических бонусов, страна подняла свой статус весьма высоко. Кроме того, благодаря своей победе она перешла в более высокую лигу геополитических игроков, заставив более внимательно прислушиваться к себе влиятельные мировые державы.

«Но самое главное, чтобы результаты победы были благотворны и полезны в глобальном смысле — ведь война не ведется ради войны, а ради того, чтобы у мира были более благоприятные условия. В частности, тут речь идет и об открытии транспортных коммуникаций. Для Азербайджана и региона в целом геополитически важен запуск Зангезурского коридора. И здесь пока еще есть над чем работать», — подчеркнул российский политолог.

При этом он напомнил, что Россия сыграла решающую роль в остановке конфликта и обустройстве поствоенного мира в регионе. Но, к сожалению, время от времени на Южном Кавказе продолжают звучать голоса антироссийского содержания, спонсируемые западными фондами, что также создает напряженность в переговорах, отмечает политолог.

И сейчас, как считает Клачков, «важно работать над тем, чтобы этот поствоенный мир был миром в полном смысле этого слова: беспрепятственно открывались транспортные коридоры, восстанавливалась инфраструктура на освобожденных землях».

«Для этого нужны все эти трехсторонние встречи, на которые я возлагаю определенные надежды, потому что любой переговорный формат для Азербайджана и Армении с участием России – это масштабный и позитивный подход к решению проблемы, а любая антироссийская риторика сопровождающая мирный процесс урегулирования – попытка западных сил сорвать или задержать развитие этих процессов», — отметил Клачков.

Другой политолог, председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан также считает, что Азербайджану удалось достичь многого.

«Во-первых, вернуть свои территории. Для азербайджанцев это было мечтой на протяжении почти 30 лет. И она осуществилась.

Во-вторых, фактически было заявлено о новом оборонном союзе между Азербайджаном и Турцией. И теперь после этой войны любой потенциальный оппонент Азербайджана уже четко понимает, что ему нужно учитывать фактор Анкары.

А в-третьих, Азербайджан стал фактором региональной безопасности, серьезным игроком, с мнением которого должны считаться все страны региона», — отметил наш собеседник.

По его словам, мир в регионе будет налаживаться постепенно, а главное сейчас — концентрироваться на вопросах, которые составляют взаимный интерес для Азербайджана, и Армении. «В первую очередь, это транзит, торговля и, конечно же, гуманитарные контакты между людьми», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров